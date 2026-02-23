Ученые нашли замену антидепрессантам

Группа ученых из Нанкинского университета китайской медицины опубликовала в журнале Frontiers in Nutrition исследование, согласно которому куркума, шафран, имбирь, черный перец и перец чили способны облегчать симптомы депрессии. Механизм действия связан с уменьшением нейровоспаления, снижением окислительного стресса и влиянием на обмен нейромедиаторов. Отдельные компоненты специй также воздействуют на состав микробиоты, поддерживая настроение и улучшая нейропластичность мозга.

Актуальность альтернативных методов лечения подтверждается масштабами проблемы. По данным Всемирной организации здравоохранения, от психических расстройств страдают более миллиарда человек в мире, а ежегодные потери мировой экономики от депрессии и тревожных расстройств оцениваются в триллион долларов. При этом традиционная фармакотерапия сталкивается с серьезными вызовами.

Метаанализ, опубликованный в The Lancet, показывает, что побочные эффекты антидепрессантов варьируются настолько широко, что разброс в изменении массы тела на разных препаратах достигает четырех килограммов, а частота сердечных сокращений может отличаться на 22 удара в минуту. Это приводит к тому, что до 17% взрослых в Европе и Северной Америке получают рецепты на антидепрессанты, но многие прерывают лечение.

Особую тревогу вызывает рост резистентных форм депрессии. Исследование Бирмингемского университета, опубликованное в British Journal of Psychiatry, показало: 48% пациентов с диагнозом «депрессия» пробовали как минимум два антидепрессанта, а 37% — четыре или более различных вариантов без достижения эффекта. Резистентная депрессия развивается у каждого третьего пациента и повышает риск суицида более чем в три раза. При этом 60–70% больных не достигают улучшения после применения первого препарата.

В отличие от лекарственных средств, специи употребляются в небольших дозах с обычной пищей, что обеспечивает мягкое и безопасное воздействие. Авторы исследования подчеркивают: специи не заменяют традиционную терапию при тяжелых формах, но могут стать эффективным вспомогательным средством и инструментом профилактики, особенно на ранних стадиях. Учитывая, что почти половина пациентов не реагирует на многочисленные лекарственные препараты, более эффективные и безопасные варианты лечения крайне востребованы.

