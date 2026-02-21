Ученые доказали пользу пекана для сердца

Этот орех действительно полезен для сердца. Международная группа учёных из Иллинойского технологического института представила масштабный обзор исследований, посвящённых влиянию пекана на здоровье человека. Работа опубликована в журнале Nutrients.

Клинические исследования показывают, что регулярное употребление пекана в качестве перекуса способствует улучшению ключевых показателей сердечно-сосудистой системы. В частности, у любителей этого ореха фиксируется снижение общего холестерина, уменьшение уровня «плохого» холестерина (ЛПНП), снижение триглицеридов.

Кроме того, пекан богат полифенолами — мощными антиоксидантами, которые замедляют окисление липидов и борются с окислительным стрессом, одним из главных виновников сердечно-сосудистых заболеваний.

Данные о влиянии пекана на уровень сахара в крови пока противоречивы. Некоторые исследования показывают, что замена рафинированных углеводов на пекан улучшает реакцию на инсулин, но окончательные выводы делать рано.

А вот что касается веса — хорошая новость: ни одно исследование не подтвердило, что употребление пекана ведёт к набору лишних килограммов. Более того, орех усиливает чувство сытости, что помогает контролировать аппетит.