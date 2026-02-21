В Британии приостановили испытания половых блокаторов для детей

В Британии приостановили подготовку эксперимента с блокаторами полового созревания после заявлений представителей здравоохранения о возможном «долгосрочном биологическом вреде» для детей. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на Минздрав страны и письмо Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).

По данным издания, испытания, которые планировал провести королевский колледж Лондона, должны были охватить до 250 добровольцев в возрасте от 10 лет. Предполагалось, что детям будут вводить препарат в течение двух лет с последующим наблюдением до раннего взросления. Исследователи собирались оценить развитие мозга, качество жизни, физическое и психическое состояние участников по сравнению с теми, кто не получал препарат. Как отмечает газета, проект мог стать крупнейшим испытанием блокаторов полового созревания.

В министерстве здравоохранения и социального обеспечения Великобритании заявили, что подготовка к испытанию приостановлена. Проведение исследования будет возможно только при наличии экспертных научных и клинических данных, подтверждающих его безопасность и необходимость.

Издание также сообщило, что MHRA обратилось к королю Карлу III и предложило установить минимальный возраст участников не ниже 14 лет. В письме ведомства указано, что есть высокая вероятность потери фертильности и необратимого повреждения костей у испытуемых.

В марте 2024 года Национальная служба здравоохранения Великобритании объявила о прекращении использования блокаторов полового созревания для лечения гендерной дисфории у детей и молодежи. В службе поясняли, что препараты препятствуют высвобождению фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов из гипофиза, тем самым задерживая половое созревание и развитие вторичных половых признаков.

В декабре 2024 года минздрав страны сообщил о намерении окончательно запретить продажу и назначение таких препаратов для лечения гендерной дисфории лицам младше 18 лет.

