Ученые назвали причину ухудшения памяти

Мозг может реагировать на "неправильный" рацион очень быстро - буквально за несколько дней. И виновата не только жирная еда или сахар, а дефицит клетчатки. К такому выводу пришла группа ученых Института мозга Университета Огайо (Колумбия, США).

Исследование, опубликованное в Brain, Behavior and Immunity, показало, что если в пище отсутствует клетчатка, то ухудшается эмоциональная память, за которую отвечает миндалевидное тело в мозге.

Эмоциональная память - это способность устанавливать и запоминать связь между событием и его неприятными последствиями (например, "здесь было опасно", значит, "сюда больше не идем"). Рацион без клетчатки ухудшал этот тип памяти вне зависимости от содержания в рационе жира или сахара.

Почему ухудшается память?

Из-за нехватки клетчатки в кишечнике падает уровень бутирата - короткоцепочечной жирной кислоты, которую производят бактерии при ферментации клетчатки.

Изменялась работа микроглии - иммунных клеток мозга: их митохондрии функционировали иначе.

Эффекты проявлялись и до развития ожирения, то есть независимо от массы тела.

Так что известная рекомендация ВОЗ, включенная в руководства по диетологии разных стран, включая и Россию, - съедать не менее 500 граммов сырых овощей, зелени и фруктов в день, желательно распределив их по всем приемам пищи - получила еще одно подтверждение.

