Ученые назвали причину ухудшения памяти

Американские ученые: Три дня без клетчатки могут ухудшить память
Мозг может реагировать на "неправильный" рацион очень быстро - буквально за несколько дней. И виновата не только жирная еда или сахар, а дефицит клетчатки. К такому выводу пришла группа ученых Института мозга Университета Огайо (Колумбия, США).
Исследование, опубликованное в Brain, Behavior and Immunity, показало, что если в пище отсутствует клетчатка, то ухудшается эмоциональная память, за которую отвечает миндалевидное тело в мозге.
Эмоциональная память - это способность устанавливать и запоминать связь между событием и его неприятными последствиями (например, "здесь было опасно", значит, "сюда больше не идем"). Рацион без клетчатки ухудшал этот тип памяти вне зависимости от содержания в рационе жира или сахара.
Почему ухудшается память?
- Из-за нехватки клетчатки в кишечнике падает уровень бутирата - короткоцепочечной жирной кислоты, которую производят бактерии при ферментации клетчатки.
- Изменялась работа микроглии - иммунных клеток мозга: их митохондрии функционировали иначе.
- Эффекты проявлялись и до развития ожирения, то есть независимо от массы тела.
Так что известная рекомендация ВОЗ, включенная в руководства по диетологии разных стран, включая и Россию, - съедать не менее 500 граммов сырых овощей, зелени и фруктов в день, желательно распределив их по всем приемам пищи - получила еще одно подтверждение.
Мнение
"Эмоциональная память помогает нам учиться на негативном опыте. Авторы предполагают, что ее нарушение может играть роль в возрастных изменениях когнитивных функций. Эксперименты проводились на крысах, поэтому прямых выводов для людей пока нет. Возможно, в нашем случае эти сроки растягиваются (не три дня, а в несколько раз дольше). Ждем новых исследований на тему! Но в том, что клетчатка в рационе очень важна, даже не сомневайтесь", - прокомментировала работу ученых врач-эндокринолог Клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова.