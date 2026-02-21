Ученые рассказали, как выявить болезнь мозга по волосам

Признаки болезни Паркинсона могут скрываться в волосах. К такому выводу пришли китайские исследователи.

У пациентов с болезнью Паркинсона в волосах обнаружили более низкие уровни железа и меди и одновременно повышенные концентрации марганца и мышьяка.

Наиболее устойчивым отличием оказалось снижение уровня железа. По мнению авторов, этот показатель может иметь диагностический потенциал, поскольку волосы способны отражать длительные изменения в организме, в отличие от крови или слюны, пишет Лента.ру.

Дополнительные эксперименты на мышиной модели показали, что снижение железа в волосах связано с нарушениями работы кишечника. У животных с симптомами, напоминающими болезнь Паркинсона, была ослаблена кишечная барьерная функция и изменена активность генов, отвечающих за усвоение железа. Это подтверждает гипотезу о тесной связи между кишечником и мозгом при нейродегенеративных заболеваниях.

Если результаты подтвердятся, в будущем для раннего выявления болезни Паркинсона может потребоваться всего лишь анализ пряди волос.

