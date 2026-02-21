В России синтезировали новые молекулы для создания лекарств будущего

Ученые Университета Решетнева в Красноярске получили десять новых химических соединений, которые могут стать основой для разработки инновационных лекарственных препаратов и материалов с уникальными свойствами. В частности, соединения помогут создавать противомикробные, противоопухолевые и противовоспалительные препараты, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Научная группа Университета Решетнева получила десять новых химических соединений, которые могут стать основой для разработки инновационных лекарственных препаратов и материалов с уникальными свойствами. Исследование выполнено на кафедре органической химии и технологии. <…> Химики синтезировали ранее неизвестные азотсодержащие гетероциклические соединения - класс органических веществ, широко востребованный в фармацевтике благодаря их высокой биологической активности. В лаборатории были получены новые производные хинолина, гидразинилфталазина, бензотиазола, пиразола и гидразинилтриазола", - сказали в пресс-службе.

В вузе рассказали, что ключевой сложностью для науки до сих пор оставалось отсутствие данных о методах синтеза и свойствах подобных структур, это сдерживало их потенциальное применение. Ученым удалось разработать эффективные технологические подходы к созданию новых молекул.

"Детальное изучение строения и реакционной способности синтезированных соединений позволяет прогнозировать области их возможного применения. Мы уже можем рекомендовать большой ряд впервые полученных веществ для тестирования на биологическую активность. Кроме того, они перспективны в материаловедении - например, для создания эластомерных композиций с заданными характеристиками", - сообщил ТАСС руководитель проекта, кандидат химических Павел Бобров.

Новые соединения значительно расширяют библиотеку структур для скрининга, что дает медицинским химикам и фармацевтам больше возможностей в поиске субстанций для лекарств нового поколения.

"Азотфункционализированные гетероциклы часто проявляют противомикробную, противоопухолевую или противовоспалительную активность, поэтому наши разработки могут ускорить создание эффективных препаратов", - пояснил Бобров.

О вузе

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева (СибГУ) образован в 2016 году. Вуз является ведущим образовательным и исследовательским центром, занимающимся разработками в сферах космических технологий, спутникостроения, лесных и химических технологий.