Вырастить новые зубы: когда эта технология станет доступной

Несмотря на фантастические новости о возможности выращивания зубов прямо во рту, эта технология пока остается недостижимой. Эксперименты 90-х годов в Японии не увенчались успехом из-за сложности структуры зуба. Стоимость такого процесса была бы заоблачной, делая традиционные имплантаты более практичным выбором.

Новые анестетики также еще не появились, а существующие местные средства служат лишь для снижения чувствительности перед инъекцией. Обезболивание по-прежнему проводится уколами, обеспечивая полное отсутствие боли благодаря современным препаратам и тонким иглам.

Зато цифровые технологии активно трансформируют стоматологию. 3D-сканирование заменило неудобные слепочные массы, создавая точные цифровые модели челюстей за считанные минуты. Это повышает комфорт пациента и минимизирует погрешности при изготовлении протезов. Компьютерная томография высокого разрешения дает объемное изображение, позволяя врачам анализировать мельчайшие детали. Хирургические шаблоны обеспечивают точное позиционирование имплантов, а пациенты могут заранее увидеть результат лечения, передает aif.ru.

Новые материалы повысили прочность и эстетику. Сплавы титана и циркония для имплантатов выдерживают высокие нагрузки, а тонкие импланты решают проблему недостатка костной ткани. Костная пластика стала проще благодаря стимуляторам роста. Современные пломбы неотличимы от естественных зубов по цвету и структуре.

Искусственный интеллект анализирует снимки, выявляет скрытые проблемы и помогает в планировании лечения, действуя как «умный помощник» врача, а не его замена. Ведутся испытания роботов-ассистентов для установки имплантов. Динамическая навигационная хирургия позволяет контролировать процесс установки импланта в реальном времени. Эти инновации делают посещение стоматолога менее стрессовым, а результаты лечения — более предсказуемыми и качественными.