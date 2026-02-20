Создана универсальная вакцина от большинства зимних инфекций

Ученые из Stanford Medicine сообщили о разработке экспериментальной вакцины, которая в перспективе может защищать сразу от нескольких респираторных угроз — гриппа, Covid-19, респираторно-синцитиального вируса, обычной простуды, бактериальной пневмонии и даже аллергенов. Об этом сообщает портал The Independent.

Вакцина, получившая обозначение GLA-3M-052-LS+OVA, вводится в виде назального спрея. В экспериментах на мышах однократное закапывание препарата в нос обеспечивало защиту легких на протяжении нескольких месяцев.

В отличие от традиционных вакцин, которые «показывают» иммунной системе фрагмент конкретного вируса, новая разработка имитирует сигналы, с помощью которых иммунные клетки общаются между собой во время инфекции. Это активирует Т-клетки в легких и поддерживает врожденный иммунный ответ в состоянии повышенной готовности.

«Я думаю, что у нас есть универсальная вакцина против разнообразных респираторных угроз», — заявил руководитель работы Бали Пулендран, директор Института иммунитета, трансплантации и инфекций при Stanford Medicine. По его словам, в будущем достаточно будет двух доз назального спрея осенью, чтобы защититься от большинства зимних инфекций.

Исследователи предполагают, что при достаточном финансировании клинические испытания на людях могут начаться в ближайшие годы, а до практического применения может пройти пять–семь лет.

Однако независимые эксперты призывают к осторожности. Профессор вирусологии Университета Рединга Иэн Джонс считает, что до настоящей «вакцины одного укола на всю жизнь» еще далеко. По его словам, универсальный подход должен учитывать огромную биологическую разнородность человеческой популяции, а вопросы безопасности остаются ключевыми.

Профессор Джонатан Болл из Ливерпульской школы тропической медицины также отмечает, что постоянное поддержание иммунной системы «в боевой готовности» может иметь побочные эффекты. Существует риск чрезмерной активации иммунитета, что теоретически способно привести к нежелательным воспалительным реакциям.

Тем не менее ряд специалистов оценивает результаты как многообещающие. Профессор вакцинологии Оксфордского университета Даниэла Феррейра назвала работу «захватывающей». По ее словам, большинство людей уже обладают клетками иммунной памяти в слизистой носа и легких, и новая стратегия может использовать эту основу для широкой защиты даже от несвязанных между собой патогенов.

Если подход подтвердит эффективность и безопасность у людей, он может изменить стратегию профилактики сезонных инфекций, сократив необходимость в ежегодных прививках от разных вирусов. Пока же речь идет о доклиническом этапе, и до реальной универсальной вакцины предстоит пройти долгий путь исследований.