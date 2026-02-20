Исследование показало преимущество пластиковых стаканчиков перед бумажными

Специалисты базовой кафедры индустрии качества РЭУ им. Г. В. Плеханова совместно с Роскачеством провели сравнительный анализ одноразовой посуды. Результаты испытаний показали, что для горячих кислых напитков безопаснее использовать пластиковые стаканчики из полипропилена, так как бумажная тара при контакте с кислотой и высокой температурой может выделять посторонние вещества.

© Сибмеда

Эксперты организовали серию лабораторных тестов, чтобы выяснить, мигрируют ли вредные вещества из материала стаканчиков в содержимое. Для эксперимента были отобраны образцы пластиковой посуды из полипропилена и бумажные аналоги с внутренним ламинирующим слоем. Исследователи моделировали типичные сценарии использования, наливая в емкости горячую воду и раствор уксусной кислоты концентрацией 3%. Температура жидкостей составляла 95 °С, после чего стаканчики помещали в термостат на 30 минут для сохранения теплового режима.

Использование уксусной кислоты в ходе испытаний было необходимо для имитации кислых напитков, таких как фруктовые соки, газировка или чай с лимоном. Известно, что кислотная среда способствует более активной миграции веществ из посуды в жидкость. До и после эксперимента образцы жидкостей проверяли с помощью высокоэффективного жидкостного хроматографа, а также подвергали микроскопическому и физико-химическому анализу на наличие примесей, – рассказывает Роскачество.

По итогам проверки пластиковые стаканчики из полипропилена продемонстрировали высокую стабильность. В горячей воде и кислом растворе не было обнаружено никаких посторонних включений. Специалисты отметили, что полипропилен (маркировка «РР 5») широко применяется в производстве одноразовой посуды благодаря своей термостойкости и химической инертности. Кроме того, при нагревании до 95 °С пластиковые образцы не деформировались, так как температура начала потери формы у этого материала достигает 300 °С.

В случае с бумажными стаканчиками результаты оказались менее однозначными. Если горячая вода осталась чистой, то в кислом растворе были зафиксированы незначительные примеси. Исследователи предположили, что источником загрязнения могли стать частицы клея, используемого на швах или донышке изделия. Физические тесты также показали, что под воздействием горячих напитков бумага размягчалась, а при механическом воздействии клеевые швы могли расходиться, что теоретически увеличивает риск попадания веществ в напиток.

На основе полученных данных эксперты сформировали рекомендации для потребителей. Горячие напитки без кислоты допустимо употреблять как из пластиковой, так и из бумажной тары, однако последнюю следует использовать осторожно, избегая сминания, чтобы не нарушить целостность швов. Для соков, газировки и особенно для горячего чая с лимоном специалисты советуют выбирать стаканчики из пластика.