Когда завершатся исследования вакцины от оспы обезьян

Доклинические испытания первой в мире специализированной вакцины для профилактики оспы обезьян начались в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершить исследования планируется к концу 2026 года. Об этом "Известиям" сообщили в центре.

"Вопрос заключается в том, чтобы сделать современную и менее реактогенную вакцину. Мы выполняем такое исследование на основе рекомбинантных технологий и в скором будущем определим состав препарата. Мы не используем живой инактеврованный или ослабленный вирус. И нам нужно понять, какой антигенный состав наиболее эффективен. Есть несколько ключевых белков, использование которых в вакцине обеспечит защитный иммунитет. Мы ищем их наилучшую комбинацию. Эта работа должна завершиться до конца года", - отметил руководитель отдела эпидемиологии центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

Вирус оспы обезьян сложен из-за большого генома, множества белков и двух оболочек. Главная задача - подобрать оптимальный набор белков для сильного иммунного ответа, пояснил специалист. Вакцину могут создать на аденовирусной платформе, как "Спутник V", или с помощью мРНК-технологий, как у Moderna. Испытания на мышах, кроликах и приматах помогут определить лучший вариант препарата, способ введения (назальный или внутримышечный) и необходимость бустера. По словам специалистов, разработка будет нацелена на консервативный участок вируса, устойчивый к мутациям, при этом ученые продолжают следить за новыми штаммами.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в Ленинградской области выявлены два новых случая оспы обезьян у туристов, прибывших из Таиланда. Еще три случая были выявлены до этого в Подмосковье, двое из трех заболевших уже выписаны из больниц.