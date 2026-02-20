Назван простой способ защитить мозг от старения

Физические упражнения помогают сохранить когнитивные функции, укрепляя защитный барьер мозга, выяснили ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Работа опубликована в журнале Cell.

С возрастом гематоэнцефалический барьер — сеть сосудов, защищающая мозг от токсинов и воспалительных молекул, — становится более проницаемым. Это усиливает воспаление и связано со снижением памяти и риском нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Ранее исследователи обнаружили, что во время физической активности печень вырабатывает фермент GPLD1, но не понимали, как он влияет на мозг, поскольку сам не проникает через барьер.

Новая работа показала, что GPLD1 действует косвенно — через белок TNAP. С возрастом TNAP накапливается в клетках гематоэнцефалического барьера и делает его более слабым. Во время тренировок GPLD1, вырабатываемый печенью, попадает к сосудам мозга и «срезает» TNAP с поверхности клеток, тем самым снижая проницаемость барьера.

В экспериментах у мышей уменьшение уровня TNAP даже в пожилом возрасте делало барьер менее проницаемым, снижало воспаление в мозге и улучшало результаты тестов на память. По мнению авторов, поиск препаратов, способных воздействовать на TNAP, может открыть новый подход к профилактике возрастных когнитивных нарушений.

