Раскрыт неочевидный вред длительных забегов для организма

Забеги на сверхдлинные дистанции могут ускорять «старение» и разрушение эритроцитов — клеток крови, отвечающих за перенос кислорода, выяснили ученые. Работа опубликована в журнале Blood Red Cells & Iron (BRCI).

Исследователи проанализировали кровь 23 спортсменов до и сразу после участия в гонках на 40 и 171 километр. С помощью молекулярного анализа они оценили тысячи белков, липидов и метаболитов в плазме и эритроцитах. Оказалось, что после забегов клетки крови становятся менее гибкими, а значит, хуже проходят через мелкие сосуды и потенциально менее эффективно транспортируют кислород и питательные вещества.

Ученые выявили два ключевых механизма повреждения. Первый — механический: во время длительного бега эритроциты испытывают повышенную нагрузку из-за колебаний давления и постоянной циркуляции. Второй — молекулярный: на фоне воспаления и окислительного стресса в клетках накапливаются изменения, ускоряющие их разрушение. Эти процессы наблюдались уже после 40 километров и усиливались у участников 171-километровой дистанции.

Авторы подчеркивают, что пока неясно, насколько быстро организм восстанавливает поврежденные клетки и есть ли у этого долгосрочные последствия. Однако полученные данные дополняют растущий массив исследований, указывающих на то, что экстремальные формы физической нагрузки могут иметь не только пользу, но и скрытые физиологические издержки.