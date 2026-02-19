Популярный фрукт оказался усилителем защиты кишечника

Побочные продукты хурмы могут избирательно стимулировать рост полезных кишечных бактерий и усиливать выработку защитных метаболитов. К таким выводам пришли исследователи, опубликовавшие работу в журнале Food & Function (F&F).

Ученые изучили растворимые и нерастворимые фракции клетчатки, полученные из переработанной хурмы сорта Rojo Brillante, и провели ферментацию с использованием микробиоты здоровых добровольцев. Анализ показал, что разные типы волокон по-разному влияют на состав кишечных бактерий. В частности, некоторые фракции способствовали росту представителей родов Bacteroides, Megasphaera, Oscillibacter и бактерий семейства Lachnospiraceae — микроорганизмов, связанных с выработкой короткоцепочечных жирных кислот.

Во время ферментации увеличивалась продукция ацетата, пропионата и бутирата — метаболитов, поддерживающих целостность кишечного барьера и участвующих в регуляции воспаления. Особенно выраженный эффект показали растворимые фракции, которые приводили к более высокой выработке индол-3-пропионовой кислоты — соединения с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Авторы отмечают, что именно растворимая клетчатка оказалась наиболее «метаболически активной».

Дополнительный анализ показал, что состав волокон и полифенолов влияет на то, какие бактерии активнее размножаются. Фракции, богатые арабинозой и фукозой, стимулировали Oscillibacter, а нерастворимые волокна — Megasphaera. По мнению исследователей, это открывает возможности для создания пребиотических ингредиентов из переработанных отходов хурмы и подтверждает, что растительная клетчатка способна не только питать микробиоту, но и усиливать защитные механизмы кишечника.

Ранее стало известно, что пюре манго улучшает показатели воспаления и восстановления мышц.