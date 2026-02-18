Создана основа для генной терапии от редкой болезни сетчатки глаза

Исследователи из России разработали подход, позволяющий исправлять дефектную версию гена RDH12 в клетках сетчатки глаза человека, мутации в котором приводят развитию одной из форм амавроза Лебера, чьи носители теряют зрение в раннем возрасте. Работа этой терапии была успешно проверена на культурах клеток сетчатки, сообщила ТАСС пресс-служба университета "Сириус".

"Полученные результаты позволяют перейти к следующему этапу - испытаниям на животных моделях. Они необходимы, чтобы проверить безопасность и эффективность данного подхода в живом организме и понять, как долго сохраняется его эффект. Эти данные станут основой для дальнейших клинических исследований и приблизят создание генной терапии не только для амавроза Лебера 13 типа, но и других наследственных заболеваний сетчатки", - говорится в сообщении.

Исследователи из университета "Сириус" под руководством главы направления "Генная терапия" научного центра трансляционной медицины университета "Сириус" Александра Карабельского уже много лет работают над созданием генных терапий, нацеленных на лечение амавроза Лебера. Он представляет собой наследственное заболевание, носители которого теряют зрение в первые месяцы и годы жизни в результате массовой гибели светочувствительных клеток сетчатки.

Существует более 10 вариаций этой болезни, чье развитие связано с появлением мутаций в некоторых генах, отвечающих за поддержание жизненных функций клеток пигментного эпителия сетчатки. В частности, одна из форм амавроза вызывается мутациями в гене AIPL1, который отвечает за превращение вспышек света в понятные мозгу электрические сигналы. Несколько лет назад российские ученые создали прототип генной терапии, которая исправляет эту "опечатку" в гене и успешно проверили его работу в опытах на культурах клеток.

Недавно исследователи из университета Сириус создали основу для еще одной генной терапии, нацеленной на лечение амавроза Лебера 13 типа, который вызывается мутациями в гене RDH12. Он отвечает за синтез фермента, связанного с круговоротом ретинолов - похожих на витамин А молекул, играющих критически важную роль в работе клеток сетчатки. Ученым удалось подобрать оптимальную вирусную "упаковку" для генной терапии, исправляющей мутации в RDH12, а также создать специальный подход, позволяющий точно оценивать ее эффект.

Последующие проверки работы этой терапии на культурах фоторецепторов показали, что она достаточно часто "вставляет" исправленную версию RDH12 в геном этих клеток, благодаря чему те начинают в разы лучше сопротивляться действию токсинов, к которым крайне уязвимы клетки сетчатки носителей амавроза Лебера 13 типа. Успешное завершение этих опытов открыло дорогу для проведения доклинических испытаний на животных и оценки эффективности терапии, подытожили исследователи.