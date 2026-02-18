Ученые изучили аллергические свойства искусственной говядины

Ученые впервые изучили аллергические свойства искусственной говядины и выяснили, что она существенно отличается от реального мяса по набору присутствующих в ней аллергенов. Эти молекулы вызывают необычно острую реакцию со стороны иммунитета людей с аллергией на мясо, сообщила пресс-служба Американского химического общества (ACS).

"Проведенные нами эксперименты показывают, что выращивание еды из культур клеток может существенно влиять на ее аллергический профиль. По этой причине при оценке безопасности подобных продуктов питания важно тщательно изучать все белки, потенциально способные вызвать аллергическую реакцию, а не предполагать, что искусственное и естественное мясо будут одинаковыми в этом отношении", - заявил профессор Кентерберийского университета (Новая Зеландия) Ренвик Добсон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают ученые, десятки научных коллективов по всему миру активно работают над созданием технологий, позволяющих культивировать клетки мышечной и соединительной ткани животных и птиц и использовать их для производства искусственного мяса. Лишь недавно ученые начали создавать биореакторы, позволяющие получать подобные продукты с относительно низкой себестоимостью производства.

Эти перспективы заставляют исследователей задумываться не только о стоимости и пищевой ценности искусственного мяса, но и о его безопасности для здоровья людей, в том числе носителей различных пищевых аллергий. Руководствуясь этой идеей, биологи из Новой Зеландии и Нидерландов вырастили искусственную говядину из мышечных клеток и изучили состав присутствующих в ней аллергенов.

Эти замеры показали, что концентрация многих белков, вызывающих реакцию иммунитета у некоторых носителей аллергии на мясо, была ниже в искусственной говядине, однако при этом доли некоторых небелковых аллергенов, таких как альфа-галактоза, оказались существенно выше нормы. Это открытие побудило ученых проследить за тем, как иммунные клетки, извлеченные из крови пациентов с аллергией на мясо, реагировали на искусственную говядину.

Опыты неожиданно показали, что выращенное из культур клеток мясо провоцировало более сильную аллергическую реакцию, чем природная говядина, что ученые связывают с избытком альфа-галактозы в стенках мышечных клеток. Это говорит о том, что искусственная говядина обладает уникальным профилем аллергенов, что следует учитывать при дальнейшей разработке технологий ее культивирования, подытожили исследователи.