Ученые выявили неочевидные последствия высокого потребления алкоголя

Ученые выяснили, что особенности потребления алкоголя — не только его общее количество, но и объем за один раз — могут быть связаны с уровнем тревожности в долгосрочной перспективе. Исследование опубликовано в журнале Addictive Behaviors (AB).

Авторы проанализировали данные 21 405 взрослых австралийцев, участвовавших в национальном исследовании HILDA с 2006 по 2021 год. Уровень тревожности оценивали по шкале Kessler-10, а информацию об употреблении алкоголя участники предоставляли сами — указывали, как часто пьют и сколько стандартных порций употребляют за один раз. Затем исследователи сопоставили эти показатели с уровнем тревожности спустя год.

Оказалось, что употребление больших объемов алкоголя за одно застолье связано с небольшим, но устойчивым повышением тревожности в дальнейшем — особенно у людей старше 26 лет. При этом более частое, но умеренное употребление в пожилом возрасте ассоциировалось со слегка более низким уровнем тревожности. У молодых людей 18–25 лет выраженной связи обнаружено не было.

Авторы подчеркивают, что выявленные эффекты невелики, однако результаты показывают: именно эпизоды высокого потребления могут иметь долгосрочные психологические последствия. По мнению исследователей, при оценке влияния алкоголя на психическое здоровье важно учитывать не только факт употребления, но и его характер.