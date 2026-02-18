Найдена скрытая причина болезни Альцгеймера

Длительное воздействие загрязненного воздуха может напрямую повышать риск развития болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из университета Эмори, проанализировав данные более 27,8 миллиона жителей США старше 65 лет. Результаты опубликованы в журнале PLOS Medicine.

Исследователи оценивали уровень воздействия мелкодисперсных частиц в воздухе и отслеживали случаи диагностики болезни Альцгеймера в период с 2000 по 2018 год. Выяснилось, что чем выше была концентрация загрязняющих веществ, тем выше оказывался риск деменции. При этом гипертония и депрессия почти не усиливали этот эффект, а вот перенесенный инсульт делал связь более выраженной.

Авторы подчеркивают, что полученные данные указывают на преимущественно прямое влияние загрязненного воздуха на мозг, а не опосредованное через другие хронические заболевания. Это означает, что токсичные частицы могут запускать нейродегенеративные процессы независимо от уже известных факторов риска.

По мнению исследователей, улучшение качества воздуха может стать важной стратегией профилактики деменции, особенно среди пожилых людей и пациентов с сосудистыми нарушениями.

Ранее ученые выяснили, что регулярная умственная активность снижает риск болезни Альцгеймера.