Ученые намерены усовершенствовать вакцину от Эболы

Коалиция по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) участвует в работе по усовершенствованию вакцины Merck от Эболы. Об этом сообщил генеральный директор CEPI Ричард Хатчетт, чьи слова приводит информационный портал allAfrica.com.

По его словам, вакцина против Эболы, разработанная компанией Merck во время вспышки 2014-2016 годов в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне, является хорошим продуктом.

"Вакцина обеспечивает иммунитет после одной дозы, она очень безопасна, ее использовали сотни тысяч людей, - отметил специалист. - Но у нее есть некоторые существенные ограничения".

В частности, производственный процесс очень устарел, что делает сложным производство в больших количествах. Кроме того, вакцина очень дорогая, а ее хранение требует очень низких температур - минус 60-80 градусов Цельсия.

Именно поэтому CEPI объединила усилия с Merck и базирующейся в Сингапуре научно-исследовательской организацией Hilleman Laboratories для усовершенствования вакцины, сообщил Хатчетт.

"Мы работаем над улучшением производственного процесса, чтобы вакцина стала более доступной и термостабильной, - информировал генеральный директор. - Это сделает вакцину более экологичной и простой в использовании. Также будет проще масштабировать ее производство в случае новой крупномасштабной вспышки".

Одной из главных проблем, особенно для медицинских работников, пытающихся доставить вакцины в отдаленные районы, где часто происходят вспышки лихорадки Эбола, является необходимость хранения при сверхнизкой температуре. Специальные транспортные контейнеры способны поддерживать необходимую температуру в течение нескольких дней, однако для длительного хранения требуются дорогостоящие специальные морозильные камеры и резервные генераторы в местах с нестабильным электроснабжением.

"Мы считаем, что новый продукт будет стабилен при температуре 2-8 градусов Цельсия в течение нескольких месяцев, что значительно упростит его использование в условиях вспышек", - подчеркнул эксперт.

Это ускорит транспортировку вакцины, сократит затраты, а также уменьшит потребление энергии и потенциальные потери. Кроме того, сама вакцина должна стать дешевле, что позволит создать более крупные запасы и сделать вакцину более доступной.

Вирус Эбола является возбудителем геморрагической лихорадки Эбола - особо опасного и крайне заразного заболевания, которое протекает остро и в половине случаев заканчивается летальным исходом. Первый случай заболевания человека был зарегистрирован на территории современной Демократической Республики Конго в 1976 году. Самая крупная вспышка, произошедшая в 2014-2016 годах, унесла жизни 11 тыс. человек.