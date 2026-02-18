Женщинам подсказали, как снизить риск смерти после 63 лет

Ученые из Университета Буффало обнаружили, что у женщин старше 63 лет высокая сила ручного хвата и мышечная выносливость снижают риск преждевременной смерти, независимо от уровня физической активности и состояния сердечно-сосудистой системы. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В работе приняли участие около пяти тысяч женщин в возрасте от 63 до 99 лет. Исследователи оценивали силу хвата кисти и скорость выполнения теста «пять подъемов со стула» без посторонней помощи — два стандартных показателя физического состояния в клинической практике. Затем ученые наблюдали за участницами в течение восьми лет.

Анализ показал, что каждое увеличение силы хвата на семь килограммов было связано в среднем со снижением риска ранней смерти на 12%. Когда испытуемые вставали со стула, переходя от самого медленного темпа к самому быстрому с шагом в шесть секунд, исследователи зафиксировали снижение смертности на 4%.

Авторы учли факторы, которые в предыдущих крупных исследованиях часто оставались за рамками анализа: объективно измеренную физическую активность и малоподвижность по данным акселерометра, скорость походки как показатель состояния сердечно-сосудистой системы, а также уровень С-реактивного белка — маркера воспаления. Связь между мышечной силой и более низкой смертностью сохранялась даже после поправки на массу тела и сухую мышечную массу.

Примечательно, что более низкий риск смерти наблюдался и у тех женщин, которые не соблюдали действующие рекомендации по аэробной активности — не менее 150 минут умеренной нагрузки в неделю. По мнению исследователей, это подчеркивает самостоятельную роль мышечной силы как фактора долголетия.

Ученые отмечают, что для укрепления мышц не обязательно посещать спортзал: подойдут упражнения с собственным весом, гантели, тренажеры или даже бытовые предметы, используемые в качестве утяжелителей. По их словам, включение простых тренировок на силу в повседневную жизнь может стать важной стратегией поддержания здоровья в пожилом возрасте.