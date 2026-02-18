В Петербурге разработали радиофармпрепарат для лечения запущенных стадий рака

Специалисты Российского центра радиологии и хирургических технологий им. академика А. М. Гранова разработали радиофармпрепарат для борьбы с запущенными стадиями рака, сопровождающегося обширными метастазами в брюшной полости или легких. Инновация может значительно продлить жизнь пациентам, для которых были уже исчерпаны все варианты лечения. Причем речь идет именно о полноценной жизни.

Как пояснил "РГ" директор названного центра Дмитрий Майстренко, идея использовать изотоп в схеме помощи именно этой категории больных появилась благодаря одной из предыдущих разработок. В 2021-2022 годах в стенах центра создали технологию получения радиофармпрепарата на основе инкапсулированного (то есть находящегося в капсуле) радионуклида - рения-188 - для лечения тяжелых форм артритов, прежде всего ревматоидного артрита.

Препарат вводится в сустав и локально воздействует на воспаленную ткань, тем самым убирая сильнейшие боли. Сам рений распадается в течение нескольких дней, а капсула, в которой он содержится, подвергается биоразложению. Методика избавляет пациента от сложного и травмирующего хирургического вмешательства. Подобные подходы для лечения суставов существуют и в других странах, где успешно применяются на практике.

Упомянутая петербургская разработка, направленная на точечную доставку и безопасное удержание изотопа в капсуле, и была положена в основу создания нового противоракового препарата. Однако для борьбы с онкологией был выбран другой изотоп, радий-223. Его период полураспада больше, чем у рения-188, что обеспечивает более продолжительное и эффективное воздействие на раковые клетки.

Уточним, почему необходима капсула. Для того чтобы изотоп действовал точечно, а не распространялся по организму, что крайне нежелательно. Чистый изотоп радия, оказываясь в кровотоке, почти мгновенно устремляется в костную ткань, оказывая на нее и костный мозг губительное ионизирующее воздействие, вместо того чтобы работать против опухоли. Инкапсуляция изотопа решает проблему, удерживая препарат в зоне распространения рака.

Теперь о том, что происходит при этом с метастазами.

Объясню просто: злокачественные клетки агрессивны и всеядны. Они начинают буквально притягивать к себе радионуклид в капсуле, который их же и губит (при этом воздействие его на окружающие здоровые ткани минимально). Это первое и самое главное. Но в испытаниях на лабораторных животных мы отметили еще одно отличное свойство инкапсулированного изотопа. Капсула состоит из полимера и минерала. Так вот: они обладают способностью активировать иммунитет организма, в который были введены. То есть собственная иммунная система пациента активизируется и начинает наносить удары по пришельцам, то есть раковым клеткам. Можно сказать, борьба с новообразованием начинает вестись сразу на два фронта, - подчеркнул Андрей Станжевский, замдиректора центра по научной работе.

Сейчас разработка - на стадии доклинических испытаний на лабораторных животных. Чтобы смоделировать клинически сложный случай, исследователи прививали животным агрессивную опухоль в брюшную полость и давали ей развиться, создавая модель запущенного онкологического процесса с метастазами. После этого животным и вводили новый препарат - инкапсулированный радий-223.

Что происходило дальше? Препарат локально удерживался в зоне опухоли в течение 7-10 суток, и в это время животные чувствовали себя хорошо. В дальнейшем исследование тканей животных показало не только резкое торможение роста злокачественного новообразования, но и в ряде случаев полное исчезновение раковых клеток. Для сравнения: в контрольной группе животных, не получавших препарат, наблюдалось стремительное прогрессирование недуга с закономерным летальным исходом.

Фактически с помощью радиофармпрепарата мы добиваемся терапевтического эффекта, сравнимого с действием агрессивной ("красной") химиотерапии, которая отлично убивает злокачественные клетки. Но ключевое отличие в том, что наша методика является прицельной и минимизирует побочное действие на весь организм, - уточняет Станжевский.

Важно: петербургские ученые предназначают методику для неоперабельных пациентов с запущенными стадиями рака, которым сегодня доступна лишь паллиативная помощь. Основная цель - не просто выиграть время, а кардинально изменить прогноз. Заболевание "переводят" в другую категорию, то есть за счет снижения объема и активности опухоли состояние пациента может стать сопоставимым с тем, которое у него было бы на более ранних стадиях. И это сразу открывает окно возможностей использования классических методов, которые были противопоказаны: хирургическое вмешательство, таргетная, лучевая терапия. Появляется реальный шанс на длительную ремиссию и продление полноценной жизни пациента, который еще недавно считался безнадежным.

Ученые честно предупреждают: до внедрения препарата в клиническую практику еще далеко. Нужно закончить доклинические исследования, затем, при подтверждающих благоприятных результатах, начнутся клинические испытания (уже на пациентах). И только после успешного их завершения можно будет говорить о возможностях внедрения радиофармпрепарата в обычную практику медучреждений, специализирующихся на лечении онкологии.