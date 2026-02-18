Генетический допинг: как технологии редактирования генов угрожают честности олимпийского спорта

На фоне подготовки к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортине эксперты всё чаще обсуждают потенциальную угрозу генетического допинга – использования методов генной инженерии для улучшения спортивных результатов. Хотя подтверждённых случаев такого допинга пока не зафиксировано, учёные уже разрабатывают новые подходы к его выявлению, включая создание «генетического паспорта» спортсмена.

Определённые генетические особенности способны существенно влиять на спортивные результаты. Например, варианты гена эритропоэтина, повышающие выработку эритроцитов и выносливость при длительных нагрузках, могут стать решающим фактором на соревнованиях высшего уровня. Сегодня существуют инструменты для модификации таких генов, поэтому генетический допинг перестал быть теоретической концепцией – эксперты активно изучают способы противодействия этим технологиям, – рассказывает Medscape.

За шесть месяцев до начала зимних Олимпийских игр 2026 года не менее 92% спортсменов, готовившихся к соревнованиям, прошли антидопинговое тестирование. Международное агентство допинг-тестирования сообщило о проведении более 7100 тестов для 2900 участников. В рамках координации антидопингового контроля организация занимается сбором и хранением образцов крови для ведения биологического паспорта спортсмена – системы, отслеживающей физиологические параметры в динамике для выявления аномалий, которые могут свидетельствовать о применении запрещённых методов.

Мауро Мандриоли, доцент кафедры генетики Университета Модены и Реджо-Эмилии, предложил дополнить эту систему геномным компонентом. По его мнению, секвенирование ДНК различных типов клеток элитных спортсменов с последующим периодическим мониторингом позволило бы выявлять подозрительные генетические изменения, указывающие на возможное применение генного допинга.

Согласно позиции эксперта, на сегодняшний день не зафиксировано ни одного подтверждённого случая генетического допинга. Тем не менее с 2004 года Всемирное антидопинговое агентство включает подобные вмешательства в список запрещённых методов после появления первых клинических данных, подтверждающих эффективность и безопасность генной терапии.

Современный арсенал методов позволяет заставить клетки человека вырабатывать определённые белки – как временно, так и постоянно. Для этого можно использовать вирусные векторы для внедрения гена в ядро клетки, молекулярные инструменты вроде CRISPR-Cas9 для редактирования генома, плазмиды для временной доставки гена или мРНК-технологии для индукции выработки белка без изменения ДНК. Все эти подходы, по словам специалиста, теоретически применимы в спорте.

В 2023 году исследователи из Кёльнского университета приобрели на чёрном рынке инъекционный препарат, который, по заявлениям продавцов, содержал плазмиды с геном эритропоэтина. Анализ подтвердил наличие целевого гена, хотя и в концентрации, недостаточной для значимого эффекта. Этот случай продемонстрировал, что подобные технологии уже доступны в продаже и пользуются спросом на подпольном рынке.

При этом генетический допинг имеет существенные ограничения. Предрасположенность к определённому виду спорта является полигенной чертой, зависящей от множества генов, поэтому превратить среднестатистического человека в профессионального атлета с помощью единичной модификации невозможно. Однако эксперты выделяют 20–30 генов, регулирующих механизмы, способные обеспечить преимущество на соревнованиях высокого уровня. Когда спортсмен уже генетически предрасположен к дисциплине и хорошо подготовлен, даже небольшая генетическая коррекция может стать решающим фактором.

Помимо гена эритропоэтина, потенциальными мишенями называют ген миостатина, ограничение активности которого может увеличить мышечную массу без дополнительных тренировок, а также гены, связанные с факторами роста, метаболизмом глюкозы и регуляцией воспалительных процессов.

Такие вмешательства сопряжены с серьёзными рисками. К ним относятся нецелевые мутации – случайные изменения в генах, не связанных с предполагаемой мишенью, – способные привести к непредсказуемым последствиям. Превышение физиологических возможностей организма со временем может негативно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы, печени или почек.

Одной из главных сложностей в выявлении генетического допинга является то, что белки, вырабатываемые искусственно внедрёнными генами, идентичны естественным человеческим белкам, что делает их неразличимыми для современных антидопинговых тестов. Именно поэтому предлагается создать генетический паспорт спортсмена – базовую последовательность ДНК, которая будет храниться для сравнения с результатами периодического мониторинга.

Растущий интерес к генетическим вариациям, связанным со спортивными преимуществами, стимулировал появление на рынке коммерческих «тестов на предрасположенность». Такие наборы якобы анализируют гены, отвечающие за выносливость, силу и восстановление, и дают рекомендации по тренировкам и питанию. Однако, по мнению экспертов, эти тесты ненадёжны, поскольку не учитывают всю сложность факторов, определяющих спортивные способности. Кроме того, их использование поднимает этические вопросы: например, родители могут ориентироваться на результат теста при выборе спортивной секции для ребёнка, игнорируя его собственные предпочтения в надежде вырастить чемпиона.

Таким образом, несмотря на отсутствие подтверждённых случаев генетического допинга, научное сообщество и антидопинговые организации уже сегодня работают над превентивными мерами. Баланс между технологическим прогрессом, спортивной этикой и безопасностью атлетов остаётся одной из ключевых задач современного олимпийского движения.