В последние годы врачи фиксируют тревожную тенденцию: колоректальный рак все чаще диагностируют у молодых людей — иногда даже у пациентов около 20 лет. Смерть актера Джеймса Ван Дер Бика в феврале 2026 года в возрасте 48 лет после борьбы с этим заболеванием вновь привлекла внимание к проблеме раннего рака кишечника. Об этом сообщает портал The Conversation.

Эксперты отмечают, что однозначного ответа, почему болезнь «молодеет», пока нет. Исследования связывают рост случаев с образом жизни: употреблением ультрапереработанных продуктов, алкоголя, низкой физической активностью. Однако пока речь идет о корреляциях — прямую причинно-следственную связь установить сложно.

Все больше ученых обращают внимание на микробиом кишечника — сложную экосистему микроорганизмов, участвующих в пищеварении и регуляции иммунитета. Нарушение его баланса (дисбиоз) может вызывать хроническое воспаление и повышать риск онкологических заболеваний.

Среди подтвержденных факторов риска — диета с высоким содержанием красного и переработанного мяса и недостатком клетчатки, употребление алкоголя (даже менее одной порции в день повышает онкориск), курение, ожирение и гиподинамия.

Выживаемость во многом зависит от стадии, на которой обнаружена опухоль. При ранней диагностике пятилетняя выживаемость достигает 80–90%. Если рак выявляют на стадии метастазов, когда он распространился на другие органы, этот показатель снижается до 10–15%. Некоторые исследования показывают, что у молодых пациентов с метастатическим процессом прогноз может быть немного хуже, чем у людей старше 50 лет.

К ранним симптомам относятся кровь в стуле, боли в животе, изменение привычек кишечника (запоры, диарея или их чередование), а также необъяснимая анемия. Эти признаки не всегда означают рак, но требуют консультации врача. В ряде случаев назначается колоноскопия.

Скрининг колоректального рака рекомендуется начинать с 45 лет и продолжать до 75 лет при среднем риске. Для людей без семейной истории заболевания доступны различные методы — анализы кала на скрытую кровь и атипичные клетки, а также визуализация толстой кишки.

Пациентам с высоким риском — при наличии семейных случаев рака, наследственных синдромов или воспалительных заболеваний кишечника — показана колоноскопия как основной метод обследования. Таким людям могут рекомендовать более ранний и частый скрининг.

Снизить риск помогают контролируемые факторы образа жизни: регулярная физическая активность, рацион с большим количеством овощей, фруктов и клетчатки, ограничение переработанного мяса, поддержание здорового веса. Также важно сократить или полностью исключить алкоголь и табак.

Специалисты подчеркивают, что открытое обсуждение семейной истории заболеваний и внимательное отношение к симптомам позволяют выявлять рак на ранней стадии. В некоторых случаях своевременный разговор с врачом может спасти не только собственную жизнь, но и жизнь близких родственников.