Как хорошая физическая форма помогает сохранять спокойствие

Регулярные физические упражнения не только оказывают пользу телу, но и помогают справляться со стрессом. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Acta Psychologica, показало, что высокий уровень кардиореспираторной подготовленности (КРП) связан с меньшей тревожностью и гневом, а также с большей эмоциональной устойчивостью.

Уровень контроля над эмоциями

Исследователи из Федерального университета Гояса (Бразилия) провели эксперимент с участием 40 здоровых молодых людей, которые были разделены на две группы: с уровнем физической подготовки выше среднего и ниже среднего. Участники прошли две сессии: в одной им показывали нейтральные изображения, а в другой — стрессовые сцены. Результаты исследования показали явные различия в реакции двух групп на стресс, пишет Medical Xpress.

Все участники почувствовали напряжение после просмотра тревожных изображений, но люди с более высоким уровнем физической подготовки, оставались гораздо спокойнее. В то время как у участников из другой группы вероятность увеличения уровня тревожности с умеренного до высокого была на целых 775% выше.

«Наши результаты показывают, что люди с более высоким уровнем кардиореспираторной выносливости, как правило, имеют более низкий уровень тревожности и большую устойчивость к эмоционально стрессовым ситуациям. Это подтверждает растущее количество доказательств, что физическая активность играет важную роль в эмоциональном здоровье», — отметили исследователи.

Что касается гнева, то у людей с низким уровнем физической подготовки наблюдалось большее усиление гнева и худший контроль над ним, по сравнению с физически подготовленными участниками. Чем ниже был уровень физической подготовки, тем выше была вероятность проявления гнева в стрессовых ситуациях.

Почему физподготовка эффективна?

Исследование предполагает, что дисциплина, необходимая для поддержания физической формы, развивает эмоциональную устойчивость, тренируя ум. Это означает, что физически подготовленные люди могут лучше справляться с тревогой и гневом в стрессовых ситуациях.

Однако исследование имеет свои ограничения. В нем участвовало всего 40 человек, а физическая подготовленность участников оценивалась на основе самодиагностики, а не прямого измерения.

Несмотря на это, авторы исследования предполагают, что регулярные физические упражнения могут стать немедикаментозной стратегией управления гневом и тревогой. Тем не менее, для подтверждения необходимы дальнейшие исследования.