Найдена одна из ключевых причин развития близорукости

Американские исследователи выяснили, что одной из ключевых причин развития близорукости может выступать то, что сетчатка получает недостаточное количество света при длительной фокусировке взгляда на близких объектах, расположенных внутри помещений. Об этом сообщила пресс-служба Университета штата Нью-Йорк (SUNY).

"Распространенность близорукости в мире сейчас близка к уровню эпидемии, однако пока у нас нет полного понимания того, почему она развивается. Проведенные нами опыты указывают на то, что центральную роль в формировании этого нарушения зрения играют взаимодействия между светом и сетчаткой при длительной фокусировке взгляда на близкие к нам предметы, что особенно характерно при нахождении внутри помещений", - заявил профессор SUNY Хосе-Мануэль Алонсо, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу при изучении того, какую роль в развитии близорукости могут играть сбои в реакции глаз на яркий свет и темноту. Для получения подобных сведений ученые заручились поддержкой 20 близоруких людей и схожего числа людей с хорошим зрением и проследили за реакцией их глаз на рассеянный свет и темные пятна при взгляде через специальную электроуправляемую линзу, которая дополнительно усиливала близорукость или имитировала ее наличие.

Проведенные учеными наблюдения показали, что наличие реальной близорукости или ее имитация заставляли зрачки добровольцев необычно сильно сужаться при низком уровне освещенности или при попытках сфокусировать взгляд на темных предметах. Эти перемены сопровождались деформациями хрусталика и переменами в характере движения глаз относительно друг друга, что было в особенности характерно для носителей близорукости.

Ключевую роль в управлении этими функциями глаз играют два типа нейронов сетчатки, так называемые ON и OFF-цепочки, реагирующие на наличие света или темноту и оценивающие контрастность изображения. Как предполагают ученые, чрезмерное сужение зрачка при долгом сосредоточении взгляда на близких предметах снижает активность ON-клеток, что заставляет глаз увеличиваться в длине и ведет к развитию близорукости.

Эта теория, по словам исследователей, хорошо объясняет то, почему миопия реже развивается у тех людей, которые проводят много времени за пределами помещений, а также то, почему очки с отрицательными диоптриями, помогающие близоруким людям видеть, сами по себе способствуют развитию близорукости у людей с хорошим зрением. Понимание этого поможет сформулировать более эффективные методы диагностики и предотвращения миопии, подытожили исследователи.

О близорукости

Значительная часть населения Земли страдает от близорукости и других проблем со зрением, причем свыше 800 млн плохо видящих людей не обладают доступом к системам коррекции зрения. По текущим прогнозам медиков, число детей и подростков с близорукостью будет быстро расти в ближайшие десятилетия, в результате чего к 2050 году около 740 млн несовершеннолетних жителей Земли будут страдать от миопии и нуждаться в коррекции зрения.