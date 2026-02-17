Создан быстрый метод обнаружения в крови "измерителя" иммунитета

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) нашли быстрый и простой метод обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета - неоптерина - с помощью нанотехнологий и лазера. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"Мы применили метод усиленного поверхностью комбинационного рассеяния для анализа неоптерина прямо в сыворотке крови. Он заставляет молекулы неоптерина "кричать" под лазером так громко, что их становится хорошо "слышно" среди всего "шума" крови. Этот подход решает сразу проблему скорости, простоты и чувствительности, позволяя проводить измерение практически сразу и быстро получать результат", - привели в пресс-службе слова доцента кафедры физической химии СПбГУ Елены Соловьевой.

Уточняется, что неоптерин - это нуклеотид, уровень которого резко повышается в случае заболеваний. Помимо него в крови много других соединений, из-за чего обнаружить и достоверно определить количество этих молекул в организме затруднительно. Существующие методы требуют сложной подготовки образца, поэтому они не отличаются высокой оперативностью, которая для некоторых больных имеет критическое значение. Поэтому ученые СПбГУ разработали гораздо более быстрый и при этом достоверный метод.

По данным пресс-службы, созданный учеными метод видит наномолярные концентрации соединений и четко распознает неоптерин среди множества других компонентов крови. При использовании метода образец сыворотки крови смешивается с золотыми наночастицами и кислотой - результат можно получить уже через несколько минут. Как отмечают ученые, разработку можно адаптировать для мониторинга тяжести вирусных инфекций, контроля эффективности терапии при аутоиммунных заболеваниях, наблюдения за пациентами после трансплантации, поскольку анализируемая молекула является маркером связанных патологий.