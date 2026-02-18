Ученые нашли неожиданного виновника вспышек оспы обезьян

Огненноногая белка оказалась природным резервуаром вируса оспы обезьян. Исследование было опубликовано в британском научном журнале Nature.

В рамках работы ученые проанализировали тушу белки, обнаруженную в трех километрах от территории мангабеев за 12 недель до вспышки оспы обезьян. Результаты исследования показали, что именно этот вид стал источником вспышки заболевания.

«Поскольку белки и нечеловеческие приматы являются объектом охоты, торговли и потребления людьми в Западной и Центральной Африке, контакт с этими животными, вероятно, представляет риск зоонозной передачи оспы обезьян», — говорится в материале.

Ученые отметили, что подобное открытие является редким случаем прямого обнаружения передачи вируса между видами. По их словам, эта информация поможет в понимании механизма распространения инфекций среди диких животных и их перехода к людям.

15 февраля в Санкт-Петербурге выявили два случая заболевания оспой обезьян — ее нашли у мужчин, вернувшихся из отпуска в Таиланде. С начала февраля уже пять человек в России заразились этой болезнью. В Роспотребнадзоре сообщили, что риск завоза оспы в туристический сезон по-прежнему сохраняется. Ждать ли новой пандемии — в материале «Газеты.Ru».