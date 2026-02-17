В Петербурге займутся исследованиями в области психологии плода

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет займется исследованиями в области психологии плода. Работы приблизят специалистов к пониманию, что влияет на здоровье органов и центральной нервной системы ребенка, сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор института детской хирургии СПбГПМУ, академик РАН Алексей Баиндурашвили.

"Сейчас наша мечта - заниматься психологией плода. Это такой непонятный, дремучий лес, но мы должны это изучать, потому что как только появляется зигота - зародыш - это уже автономное образование, и этот зародыш растет, обманывая маму, чтоб не начался процесс плодоизгнания. Он обманывает, проходит девять месяцев, и уже тогда наступает конфликт. Это очень интересно, мы этим будем заниматься", - сказал он.

По словам специалиста, исследования позволят усовершенствовать сверхраннюю диагностику патологий детей, приблизить к понимаю, почему один ребенок рождается позитивным с точки зрения здоровья органов и центральной нервной системы, а другой - нет, и как это можно корректировать.

Как отметила заведующая учебным отделом и кафедрой реабилитации Галина Суслова, сейчас началось формирование рабочей группы, в которую вошла кафедра медицинской биофизики - они уже начали заниматься исследованием головного мозга новорожденных и недоношенных детей, также будет привлекаться кафедра клинической психологии.