Нейробиологи связали компульсивное поведение с воспалением мозга

Долгое время считалось, что компульсивное поведение возникает из-за «заевших» привычек. По этой версии, мозг перестает оценивать последствия действий, и человек начинает действовать автоматически. Так объясняли многие симптомы обсессивно-компульсивного расстройства, зависимостей и игровой аддикции.

Однако новая работа исследователей из Сиднея ставит эту схему под сомнение. Эксперименты на крысах показали, что в основе некоторых компульсивных действий может лежать не автоматизм, а наоборот — избыточный контроль, связанный с воспалением в определенных зонах мозга.

Как обычно работают привычки

Поведенческий нейробиолог доктор Лаура Брэдфилд объясняет, что привычки необходимы для повседневной жизни. Они позволяют выполнять рутинные действия без лишних размышлений и экономят ресурсы мозга.

«Однако, если мы едем за рулем и на дорогу выходит ребенок, мы внезапно осознаем окружающую обстановку и сосредотачиваемся на том, что делаем. Это предполагает восстановление сознательного контроля, обдумывание возможных последствий и корректировку поведения», — сказала она.

Согласно традиционной гипотезе, при компульсивных расстройствах именно этот механизм «переключения» ломается. Человек продолжает повторять действие, даже если оно вредно.

Эксперимент с воспалением в мозге

Команда под руководством доктора Арви Абиеро решила проверить, что произойдет, если вызвать воспаление в полосатом теле — области мозга, участвующей в выборе действий. Именно там у пациентов с компульсивными расстройствами часто обнаруживают признаки нейровоспаления.

Ожидалось, что животные начнут действовать более автоматически. Но результаты оказались противоположными.

«Удивительно, но животные стали более целенаправленными и продолжали корректировать свое поведение в зависимости от результатов, даже в ситуациях, когда обычно преобладали бы привычки», — сказала доктор Брэдфилд.

Иными словами, крысы не «скатывались» в автоматизм, а наоборот, действовали более осознанно и настойчиво.

Роль астроцитов

Исследователи обнаружили, что ключевую роль играют астроциты — вспомогательные клетки мозга. При воспалении они начинают активно размножаться и вмешиваются в работу нейронных цепей, отвечающих за движение и принятие решений.

Это может приводить к состоянию, когда поведение становится чрезмерно целенаправленным, но направленным на ошибочную цель.

«Многие компульсивные действия не вписываются в гипотезу привычки. Если человек постоянно моет руки, потому что боится микробов, он делает это не неосознанно, а сознательно, прилагая эти усилия», — отметила Брэдфилд.

Возможные последствия для лечения

Если компульсивное поведение связано с воспалением, это меняет подход к терапии. Вместо попыток «сломать привычку» может оказаться полезнее воздействовать на биологические причины.

Исследователи предполагают, что перспективными могут быть препараты, влияющие на астроциты, а также методы, снижающие воспаление в мозге. К таким мерам относят физическую активность, улучшение сна и другие общие противовоспалительные стратегии.