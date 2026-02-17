В России проанализировали изменения костей на ранней стадии остеопороза

Ученые впервые описали, как остеопороз на ранней стадии изменяет кость на уровне кристаллов. Результаты исследований можно использовать для создания биоподобных имплантатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Томского госуниверситета (ТГУ).

"Ученые из Томска, Иркутска и Канады впервые описали, как остеопороз на ранней стадии меняет кость на уровне кристаллов. На бедренных костях крыс они показали: при заболевании нарушается ориентация минеральных пластин апатита - из за этого кость теряет прочность и становится хрупкой. Открытие станет полезно при разработке биоподобных имплантатов и для развития фундаментальной минералогии", - сообщили в вузе.

По словам младшего научного сотрудника лаборатории геохронологии и геодинамики геолого-географического факультета ТГУ Артема Бибко, остеопороз сильно влияет на структуру кости и меняется ее механические свойства. Ученые рассматривали изменения химического состава, так и его ультраструктуру (расположение и ориентацию кристаллов внутри кости).

"Мы предполагаем, что в нарушении ультраструктуры кости виноваты остеобласты - клетки-строители, которые собирают кость. Системное нарушение работы этих клеток приводит к неправильному формированию костной ткани. Ранее подобные минералогические исследования костной ткани, подверженной остеопорозу, никто не делал. Эти фундаментальные знания о заболевании помогут лучше понимать его природу, а значит помочь эффективно решить проблему", - отметил Бибко.

На основе полученной модели ученых в перспективе можно создать биоподобные имплантаты. Результаты исследований также можно использовать для исследования разных зон кости. Работа проводилась в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ. Результаты исследования опубликованы в журнале Crystals.