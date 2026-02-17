Эффективность иммунотерапии при лечении рака связали с временем суток

Эффективность лечения онкологических заболеваний оказалась связана с временем суток. Китайские ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 210 пациентов с раком легких. Им назначили терапию для укрепления иммунной системы. Но одна группа получала лекарства в первой половине дня, а вторая — после 15:00.

Предыдущие исследования показали, что работа иммунной системы замедляется между 14 и 15 часами. Это время учли в графике приема таблеток. За пациентами наблюдали на протяжении 28 месяцев.

Оказалось, что у пациентов из первой группы было больше иммунных клеток, уничтожающих раковые. Рак у них переходил в более тяжелую форму в среднем на пять месяцев позже. Они также прожили почти на год дольше, чем больные из второй группы. Спустя 28 месяцев из первой группы выжили 45% больных, из второй — 15%.

Появляется все больше свидетельств, что биологические часы человека оказывают значительное влияние на иммунную систему. В новом исследовании удалось доказательно подтвердить эту связь. Ученые заключили, что пациенты с раком получают гораздо больше пользы от иммунотерапевтических препаратов, если они получают их в первой половине дня.

Но точный механизм, лежащий в основе этой связи, остается неизвестным. Поэтому команда намерена провести дополнительные эксперименты, сообщает Science News.

