Найдена причина высокого давления

Гиперактивные нервные клетки в гипоталамусе — регуляторе нейроэндокринной деятельности мозга — могут запускать развитие гипертонии. К такому выводу пришли ученые из Университета Миссури и Университета Оксфорда. Результаты исследования опубликованы в журнале Cardiovascular Research (CRes).

Высокое кровяное давление остается одним из главных факторов риска инсульта и инфаркта. Обычно его связывают с образом жизни, заболеваниями почек или гормональными нарушениями. Однако роль нервной системы в развитии гипертонии до сих пор была изучена недостаточно.

В эксперименте на крысах ученые сосредоточились на нейронах паравентрикулярного ядра гипоталамуса — области мозга, которая регулирует стрессовую реакцию «бей или беги» и работу симпатической нервной системы. Эти клетки контролируют выработку кортикотропина — гормона, участвующего в реакции на стресс и влияющего на сердечно-сосудистую систему.

У животных с первичной гипертонией исследователи обнаружили повышенную активность этих нейронов и усиленную передачу сигналов к центрам ствола мозга, отвечающим за регуляцию сердечного ритма и сосудистого тонуса. Одновременно наблюдалась гиперактивация нейроэндокринных клеток, связывающих нервную и гормональную системы.

Когда ученые экспериментально подавляли активность этих клеток, артериальное давление у крыс снижалось. Кроме того, был выявлен рецептор, через который осуществляется связь между гипоталамусом и симпатической нервной системой. По словам авторов работы, препарат, блокирующий этот механизм, потенциально может стать новым способом лечения первичной гипертонии.

