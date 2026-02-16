Таблетки для эрекции улучшили здоровье сердца и сосудов

Препараты для лечения эректильной дисфункции могут оказывать положительное влияние не только на интимную сферу, но и на общее состояние здоровья мужчин – снижают риск инсульта и сердечных заболеваний, улучшают состояние при диабете. К таким выводам пришли исследователи, опубликовавшие результаты в журнале World Journal of Men’s Health.

Речь идет об ингибиторах фосфодиэстеразы ФДЭ-5, к которым относится, в частности, Viagra, пишет New York Post. Эти средства блокируют фермент, вызывающий сужение сосудов, благодаря чему улучшается кровоток по всему организму. Именно этим механизмом ученые объясняют потенциальную пользу для сердечно-сосудистой системы.

По данным исследований, между приемом таких препаратов и снижением риска сердечных заболеваний и инсульта прослеживается связь. Также положительный эффект отмечен у мужчин с диабетом – заболеванием, которое часто сопровождается нарушениями эрекции. Кроме того, расслабление гладкой мускулатуры может облегчать симптомы при увеличенной предстательной железе и проблемах с мочеиспусканием.

Несмотря на то что от 30 до 50 млн мужчин в США сталкиваются с эректильной дисфункцией, медикаментозное лечение получает лишь около четверти из них.

«К сожалению, слишком многие мужчины упускают простые методы лечения, которые могли бы помочь им вернуть сексуальную жизнь в норму и, как показывают данные, улучшить течение многих других серьезных, ограничивающих жизнь заболеваний», – заявила представитель благотворительной организации «Рак простаты Великобритания» (Prostate Cancer UK) Софи Смит в комментарии для The Telegraph.

Ранее ученые также высказывали предположение, что препараты от эректильной дисфункции сниженают риск развития болезни Альцгеймера. Специалисты напоминают, что нормальная эрекция зависит от слаженной работы сосудов, нервной системы, гормонов и мышечной ткани, а ее нарушения часто сигнализируют о проблемах с сердцем и обменом веществ.

