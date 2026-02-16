Новый обзор ставит под сомнение эффективность интервального голодания

Интервальное голодание в последние годы стало модным способом похудения. Его активно продвигают блогеры и сторонники «здорового образа жизни», обещая быстрые результаты и улучшение обмена веществ. Однако новый крупный научный обзор, опубликованный в базе данных Cochrane, показывает, что реальная картина куда менее впечатляющая.

Исследователи проанализировали данные 22 рандомизированных клинических испытаний с участием 1995 взрослых из пяти стран. Наблюдение продолжалось до года. В этих работах изучались разные варианты интервального голодания — через день, периодическое ограничение калорий и схемы с ограниченным «пищевым окном».

Разницы почти нет

Главный вывод оказался неожиданно скромным. Интервальное голодание не дало клинически значимого преимущества в снижении веса по сравнению с традиционными рекомендациями по питанию. Также оно не показало явного выигрыша по сравнению с отсутствием каких-либо вмешательств.

По словам ведущего автора обзора Луиса Гарегнани:

«Интервальное голодание, похоже, неэффективно для взрослых с избыточным весом или ожирением, пытающихся похудеть».

Мало данных о побочных эффектах

Информация о возможных негативных последствиях оказалась противоречивой. В разных исследованиях фиксировались разные эффекты, поэтому сделать однозначные выводы пока нельзя.

Авторы подчеркивают, что доказательная база остается ограниченной. Всего было найдено 22 исследования, и многие из них включали небольшие группы участников.

Интернет-ажиотаж и реальные данные

Гарегнани отмечает, что популярность метода в интернете сильно опережает научные доказательства:

«Интервальное голодание может быть разумным вариантом для некоторых людей, но имеющиеся данные не оправдывают энтузиазм, который мы видим в социальных сетях».

Еще одна проблема — нехватка долгосрочных наблюдений. Ожирение развивается годами, поэтому короткие исследования не позволяют понять, насколько устойчивы результаты.

«Ожирение — это хроническое заболевание. Краткосрочные исследования затрудняют принятие долгосрочных решений как для пациентов, так и для врачей», — добавил Гарегнани.

Не для всех одинаково

Большинство участников исследований были жителями стран с высоким уровнем дохода. Между тем ожирение быстро растет и в странах со средним и низким доходом, где условия жизни и питания отличаются.

Поэтому авторы предупреждают, что результаты нельзя автоматически переносить на все группы населения. На эффективность диеты могут влиять возраст, пол, этническое происхождение, состояние здоровья и даже особенности пищевого поведения.

«На основании имеющихся данных сложно дать общие рекомендации. Врачам необходимо подходить к каждому случаю индивидуально», — сказала соавтор обзора Ева Мадрид.

Ученые отмечают, что обзор не доказывает, что интервальное голодание бесполезно для всех. Он лишь показывает, что в среднем оно не работает заметно лучше обычных диетических рекомендаций. Главный их вывод — выбор стратегии снижения веса должен быть индивидуальным, а не основанным на трендах из соцсетей.