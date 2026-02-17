Ученые рассказали, что губит людей с диабетом

Международное исследование показало, что значительная доля тяжёлых осложнений при сахарном диабете 2‑го типа связана не столько с самим заболеванием, сколько с дефицитом физической активности.

Анализ данных почти 2,4 млн человек позволил количественно оценить влияние гиподинамии на развитие опасных последствий болезни.

Команда учёных из Федерального университета Риу‑Гранди‑ду‑Сул (Бразилия) провела метаанализ 27 научных работ, выполненных в разных странах. Исследователи пришли к выводу, что отсутствие регулярных физических нагрузок повышает вероятность развития осложнений диабета. Исследователи утверждают что даже 150 минут физических нагрузок могут благодатно повлиять на общее состояние организма. А тот, кто мало двигается, рискует получить ряд неприятных диагнозов.

Учёные подчёркивают: многие пациенты и даже медики воспринимают осложнения диабета как неизбежное следствие болезни. Однако данные исследования доказывают, что существенную часть негативных последствий можно предотвратить, просто увеличив уровень физической активности до рекомендованных норм – передаёт TagilCity.

Анализ также выявил социально‑демографические закономерности: осложнения чаще развиваются у женщин, повышенный риск наблюдается среди людей из экономически неразвитых стран – передаёт ridlife.ru.