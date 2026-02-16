Трансплантологи предлагают смягчить критерии для забора донорской почки

В условиях острого дефицита донорских органов российские трансплантологи ищут пути спасения пациентов, годами ожидающих очереди на пересадку. Перспективным решением этой проблемы может стать расширение критериев отбора посмертных доноров. К такому выводу пришла группа специалистов из Боткинской больницы и НМИЦ трансплантологии имени Шумакова, проанализировав результаты операций, проведенных в Москве. Результаты исследования опубликованы в журнале "Вестник трансплантологии и искусственных органов".

© Российская газета

Речь идет об использовании органов людей, которые по классическим строгим правилам, действующим в трансплантологии, раньше считались бы неподходящими кандидатами. Согласно международной практике (стандарты UNOS), к таким "расширенным критериям" относят доноров старше 60 лет, а также людей 50-59 лет, имевших серьезные проблемы со здоровьем: гипертонию, высокий уровень креатинина (маркер нарушения работы почек) или перенесших инсульт.

Ученые проанализировали данные столичного регистра за 2021-2022 годы. За этот период в 21 московской клинике было проведено 254 процедуры забора органов, что позволило получить 444 почки для пересадки. Большинство таких доноров (248 случаев) умерли от тяжелого инсульта.

Наблюдение за пациентами, которым была проведена трансплантация, велось на протяжении четырех лет. Статистика показала, что наибольший риск отторжения пересаженной почки, а также смерти пациентов приходится на первый год после операции. Однако в долгосрочной перспективе результаты оказались обнадеживающими. Выживаемость трансплантатов к четвертому году достигла почти 89%, если не учитывать случаи, когда пациент умирал по причинам, не связанным с работой почки (например, от сердечно-сосудистой катастрофы или инфекции).

У 61,4% реципиентов пересаженная почка заработала сразу и без осложнений (так называемая первичная функция), что является наилучшим сценарием.

За весь период наблюдения ушли из жизни 37 человек, которым была сделана пересадка. Чаще всего причиной становились острый инфаркт, пневмония и тяжелое течение COVID-19, что отражает общие риски для пациентов с пересаженными органами.

Авторы работы подчеркивают: использование почек от доноров "с историей болезни" — это вынужденная, но оправданная мера. Во всем мире, и в Европе в частности, донорский пул неуклонно стареет. Если в 2015 году доля посмертных доноров старше 65 лет в Европе составляла 22,4%, то к 2024 году она выросла до 26,4%.

Главный вывод исследования: ключ к успеху — не в отказе от таких органов, а в ювелирном подходе к выбору пары "донор — реципиент". Важно правильно оценить риски и подобрать реципиента, для которого именно эта почка станет спасением.

«Это позволяет сократить мучительное время ожидания на диализе и спасти жизнь, даже если долгосрочный прогноз для самого органа немного скромнее, чем взятого от "идеального" донора», — поясняют медики.

Интересно, что работа совпала по времени с обсуждением изменений в законодательстве. В конце 2025 года Минздрав и Российская академия наук представили проект приказа, который может расширить список клиник, имеющих право на трансплантацию. В частности, такие полномочия планируется предоставить больнице в "Коммунарке". Это говорит о том, что система готова развиваться, а опыт московских специалистов, накопленный при работе со сложными донорами, становится особенно востребованным.