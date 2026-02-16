Жировая болезнь печени стала массовой: ученые предупреждают о риске для сердца

Ученые предупреждают: метаболически ассоциированная стеатотическая болезнь печени (MASLD) встречается примерно у 38% взрослых во всем мире. Это новое название прежней «жировой болезни печени» — обзор о ней опубликовало издание Atherosclerosis Journal.

Болезнь развивается, когда в печени накапливается жир. Чаще всего это связано с лишним весом, диабетом второго типа, высоким давлением и нарушениями холестерина.

Главная проблема — не только печень. Люди с MASLD чаще умирают от инфаркта и инсульта. Врачи считают, что заболевание отражает общее нарушение обмена веществ в организме.

Специального лекарства пока нет. Основные меры — снижение веса, правильное питание, физическая активность и контроль сахара, давления и холестерина. Эксперты подчеркивают: «жировая болезнь» печени — это сигнал повышенного риска для сердца и сосудов.

