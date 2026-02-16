Как снизить долгосрочный риск развития болезни Альцгеймера

Ученые из Медицинского центра Университета Раша выяснили, что длительная умственная активность на протяжении всей жизни связана со снижением риска болезни Альцгеймера и более поздним появлением когнитивных нарушений. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

В исследовании приняли участие 1939 человек, средний возраст которых составил 80 лет. В начала наблюдений у испытуемых не было деменции. За восьмилетний период мониторинга у 551 участника развилась болезнь Альцгеймера, а у 719 — легкие когнитивные нарушения.

Участники заполнили анкеты о своей умственной активности в детстве, среднем возрасте и пожилые годы. Учитывались чтение книг, письмо, изучение иностранных языков, посещение музеев и библиотек, доступ к образовательным ресурсам и финансовые возможности, влияющие на образ жизни. На основе этих данных исследователи рассчитали общий показатель «когнитивного обогащения».

Среди людей с самым высоким уровнем умственной активности болезнь Альцгеймера развилась у 21%, тогда как в группе с наименьшей — у 34%. После поправки на возраст, пол и образование высокий уровень когнитивного обогащения был связан со снижением риска болезни Альцгеймера на 38% и легких когнитивных нарушений — на 36%.

Кроме того, симптомы у более активных участников появлялись значительно позже. Болезнь Альцгеймера в этой группе диагностировали в среднем в 94 года против 88 лет у людей с низким уровнем умственной активности. Разница при легких когнитивных нарушениях достигала семи лет.

Даже у участников с характерными для болезни изменениями мозга более активный образ жизни ассоциировался с лучшими показателями памяти и более медленным ухудшением состояния. Авторы подчеркивают, что работа не доказывает прямую причинно-следственную связь, однако результаты указывают на возможную пользу непрерывного обучения и интеллектуально стимулирующей среды для сохранения когнитивного здоровья.