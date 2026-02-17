В России научились обнаруживать ранние скрытые повреждения сердца

Российские ученые разработали способ, который позволяет увидеть ранние повреждения сердечной ткани еще до того, как они станут необратимыми. Метод работает в режиме реального времени и может помочь врачам оценивать состояние донорских сердец и контролировать орган во время сложных операций. Результаты исследования опубликованы в журнале Chaos.

В основе технологии — наблюдение за молекулой NADH. Она участвует в выработке энергии в клетках и начинает накапливаться, когда ткани не хватает кислорода. Это один из самых ранних признаков ишемии — состояния, которое может привести к повреждению сердца. Молекула NADH светится под ультрафиолетом, и по этому свечению можно судить о состоянии клеток.

Раньше ученые пытались просто измерять яркость этого свечения, но сигнал сильно искажался: сердце — неоднородный и подвижный орган, свет рассеивается по-разному, и данные получались неточными. Российская команда пошла другим путем — они начали анализировать не яркость, а то, как сигнал меняется со временем. Оказалось, что скорость «угасания» свечения отражает, насколько хорошо клетки справляются с нагрузкой и хватает ли им энергии.

Эксперименты на изолированных сердцах показали, что новый подход позволяет находить небольшие участки с нарушенным обменом веществ — своеобразные «метаболические пятна», которые не видны обычными методами. В будущем такую систему можно встроить в оборудование для трансплантации или операционных, чтобы врачи могли точнее понимать, сколько времени сердце остается жизнеспособным и нет ли скрытых повреждений.

