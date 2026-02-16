Лишний вес назвали прямой угрозой развития сосудистой деменции

Ученые из Бристольского университета выяснили, что пожизненная генетическая склонность к избыточному весу может повышать риск сосудистой деменции в более позднем возрасте. Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM).

© Газета.Ru

Авторы проанализировали крупные популяционные данные и использовали метод менделевской рандомизации — генетический подход, позволяющий оценить влияние унаследованных факторов на риск заболеваний. Такой способ помогает избежать искажений, связанных с тем, что вес может снижаться уже после начала болезни.

Анализ показал: генетическая предрасположенность к более высокому индексу массы тела (ИМТ, соотношения массы и роста человека) связана с повышением вероятности развития деменции, обусловленной повреждением сосудов мозга. Увеличение ИМТ примерно на четыре-пять пунктов — от пограничного к явно повышенному — ассоциировалось с ростом риска сосудистой деменции примерно на 60%.

Ключевым звеном этой связи оказалось артериальное давление. Избыточная жировая ткань способствует его повышению, а хроническая гипертензия постепенно повреждает стенки артерий, в том числе мелкие сосуды головного мозга. Со временем это приводит к ухудшению кровоснабжения, дефициту кислорода и постепенному снижению когнитивных функций.

Наиболее выраженная связь наблюдалась именно для форм деменции, связанных с сосудистыми нарушениями. При этом эффект сохранялся даже после учета уровня холестерина и глюкозы в крови.

Авторы отмечают, что большинство участников имели европейское происхождение, поэтому для подтверждения выводов необходимы дополнительные исследования в других популяциях. Однако ученые подчеркивают, что в целом контроль массы тела и артериального давления может снизить не только риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний, но и вероятность когнитивных нарушений в будущем.