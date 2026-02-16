Ученые выяснили, что отвечает за терморегуляцию человека

Российские ученые впервые определили ключевые гены, белки и микроРНК, отвечающие за способность человека приспосабливаться к холоду и жаре.

Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН выявили ключевые молекулярные «центры управления» терморегуляцией человека, передает РИА «Новости».

Результаты их работы позволят в будущем подбирать наиболее подходящий климат для каждого человека и повышать устойчивость животных к экстремальным температурам.

Исследователи создали первую комплексную базу знаний, в которую включили все известные гены, белки и микроРНК, участвующие в поддержании температуры тела. Анализируя связи между элементами генной сети, ученые определили ключевые «узлы» терморегуляции – те молекулярные механизмы, которые сильнее всего влияют на способность организма адаптироваться к холоду и жаре.

Старший научный сотрудник Елена Игнатьева пояснила, что основным достижением стало не только систематизация информации, но и глубокий функциональный анализ значимости различных генов, белков и микроРНК. Это дает ориентир для разработки, например, генетических тестов, которые помогут определить оптимальные климатические условия для конкретного человека.

В результате анализа специалисты выделили четыре гена, пять белков и две микроРНК как наиболее значимые элементы сети терморегуляции. Воздействие на эти «центры управления» может иметь наибольший эффект при адаптации к разным температурам.

По мнению авторов исследования, созданная база данных будет полезна для оценки индивидуальной способности человека к климатической адаптации, что особенно важно для работы в Арктике или в регионах с жаркой погодой. Также база найдет применение в животноводстве – для выведения пород, устойчивых к температурным экстремумам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в феврале международная команда ученых с участием специалистов Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН установила, что городские комары начали адаптироваться к жизни рядом с человеком задолго до индустриальной эпохи.

Между тем терапевт назвала причины постоянного ощущения холода.