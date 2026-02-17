Назван продукт для укрепления сосудов и снижения уровня холестерина

Ученые из Университета Марилии (Бразилия) выяснили, что умеренное потребление темного шоколада может быть связано с улучшением сердечно-сосудистых показателей. Также этот продукт может снижать риск жировой болезни печени. Результаты научного обзора опубликованы в журнале Nutrients.

Авторы отмечают, что сердечно-сосудистые заболевания и метаболическая дисфункция печени связаны общими механизмами развития — хроническим воспалением, окислительным стрессом, нарушением обмена жиров и углеводов. По данным обзора, растительные соединения в составе какао, прежде всего эпикатехин и катехины, способны влиять на эти процессы. Они повышают биодоступность оксида азота, улучшают функцию эндотелия — внутренней выстилки сосудов, — и снижают активность провоспалительных сигналов.

В ряде клинических исследований умеренное употребление темного шоколада ассоциировалось с повышением уровня «хорошего» холестерина (ЛПВП) и снижением общего холестерина. Также сообщалось о нормализации артериального давления, улучшении сосудистой функции, сокращении маркеров воспаления и повреждения клеток печени.

При этом ученые подчеркивают, что большинство исследований носили краткосрочный характер. При этом в них использовался темный шоколад с высоким содержанием какао и флаванолов, а не сладкие кондитерские изделия.

Доказательств того, что продукт напрямую снижает риск инфарктов или предотвращает прогрессирование заболеваний печени, пока недостаточно. Однако, по словам авторов, темный шоколад можно рассматривать как возможное дополнение к сбалансированному рациону.

