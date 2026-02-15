Раскрыт механизм омолаживающего эффекта спорта

Ученые из Столичного медицинского университета (Пекин) обнаружили, что ключевую роль в омолаживающем эффекте физических упражнений играет метаболит бетаин. Эта молекула снижает воспаление и скорость возрастных изменений в тканях. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Бетаин — небольшая молекула, содержащаяся, в частности, в сахарной свекле и шпинате. Ранее ее связывали с общими показателями здоровья, однако участие в механизмах, запускаемых физической нагрузкой, до сих пор подробно не изучалось.

В исследовании приняли участие 13 здоровых мужчин. Ученые применили мультиомный анализ — комплексный подход, позволяющий оценить изменения на уровне генов, белков, иммунных реакций и малых молекул.

После однократной пробежки на 5 километров у добровольцев наблюдалась кратковременная стрессовая реакция. Однако спустя месяц регулярных тренировок появились более устойчивые изменения: снизились признаки клеточного повреждения и биологического старения, улучшились показатели иммунной системы и состояние кишечной микробиоты.

Одним из наиболее заметных эффектов стало значительное повышение уровня бетаина. Дополнительные эксперименты на мышах показали, что эта молекула способна блокировать фермент TBK1, который ранее связывали с воспалением и возрастными изменениями в тканях.

По мнению авторов, повышение концентрации бетаина — не просто сопутствующий эффект тренировок, а один из факторов, обеспечивающих их геронтопротекторное действие. Иначе говоря, именно эта молекула может быть частью механизма, через который физическая активность замедляет процессы старения.

Исследователи подчеркивают, что речь не идет о замене спорта «таблеткой». Тем не менее выявленные молекулярные механизмы открывают перспективы для разработки препаратов, способных снижать риск возрастных заболеваний и поддерживать здоровье у людей, которые по разным причинам не могут регулярно заниматься физической активностью.