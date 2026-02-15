Шесть признаков, предвещающих остановку сердца

Внезапная остановка сердца ежегодно уносит жизни 200–250 тысяч россиян, причем жертвами все чаще становятся молодые люди, включая спортсменов. Кардиолог Мария Яковлева объясняет, что причиной могут быть не только инфаркты, но и ишемия, сердечная недостаточность или желудочковая тахикардия.

Шведские ученые проанализировали около тысячи случаев внезапной смерти у людей от 1 до 36 лет (средний возраст погибших — 23 года) и выявили тревожную закономерность. Примерно у трети жертв за полтора года до трагедии проявлялись шесть симптомов: потеря сознания, судороги, учащенный пульс, тошнота, высокая температура и изменения на ЭКГ.

Доктор Фриск Торелл подчеркивает: игнорировать такие сигналы нельзя. Он также отмечает, что у части пострадавших ранее диагностировали психические расстройства, и прием психотропных препаратов мог повлиять на работу сердца.

«Важно пройти комплексное обследование, включая психиатрическое, поскольку состояние психики напрямую связано с сердечной деятельностью», — предупреждает врач.

Молодым и физически активным людям тоже необходимо регулярно проверять сердце. Шансы выжить при остановке сердца крайне малы — даже при своевременной помощи они не превышают 20%.