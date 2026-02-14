Назван продукт, «победивший» омега-3 по эффективности снижения воспаления

Ученые из Ноттингемского университета выяснили, что сочетание кефира и смеси пребиотической клетчатки снижает системное воспаление эффективнее, чем омега-3 или клетчатка по отдельности. Работа опубликована в журнале Journal of Translational Medicine (JTM).

В исследовании сравнивали три популярных подхода к поддержке иммунного и метаболического здоровья: омега-3 жирные кислоты, пребиотическую клетчатку и синбиотик — комбинацию ферментированного кефира и широкого набора пищевых волокон. Именно синбиотик продемонстрировал наибольшее снижение уровней воспалительных маркеров в крови.

Кефир содержит живые пробиотические бактерии и дрожжи, формирующиеся в процессе ферментации молока кефирными грибками. В сочетании с разнообразной пребиотической клетчаткой возникает так называемый синбиотический эффект: клетчатка служит «топливом» для полезных микроорганизмов, стимулируя их рост и выработку метаболитов, в том числе бутирата. Бутират известен противовоспалительным действием и способностью регулировать иммунные реакции.

В течение шести недель здоровые добровольцы принимали одну из добавок. Участники, получавшие синбиотик, продемонстрировали наиболее выраженное снижение системных воспалительных белков — показателей, отражающих уровень воспаления во всем организме, а не в отдельном органе или очаге инфекции. По мнению авторов, это может свидетельствовать о лучшем иммунном балансе и потенциальном снижении риска хронических заболеваний, связанных с воспалением, включая сердечно-сосудистые и метаболические нарушения.

«Наше исследование показало, что все три подхода снижали воспаление, однако синбиотик — сочетание ферментированного кефира и разнообразной пребиотической клетчатки — продемонстрировал наиболее мощный и широкий эффект», — отметила руководитель работы доктор Амрита Виджай из Медицинской школы Ноттингемского университета.

По ее словам, полученные данные указывают на ключевую роль взаимодействия кишечных микроорганизмов и пищевых волокон в поддержании иммунного и метаболического здоровья.

