Специалисты ФМБА разработали уникальный метод диагностики позвоночника

Российские ученые совершили прорыв в области изучения заболеваний позвоночника. Сотрудники Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России получили патент на новый способ моделирования радикулопатии в экспериментальных условиях, сообщает пресс-служба ФМБА.

Главное преимущество разработки - ее малая инвазивность. Если раньше для воссоздания патологии требовалось проводить открытые хирургические разрезы, что серьезно осложняло исследования, то новая методика полностью исключает такой подход.

Процедура выполняется под рентгенологическим контролем с использованием хирургической иглы и специальной нити, пропитанной контрастным веществом. Через межпозвонковое отверстие нить подводится непосредственно к корешку спинномозгового нерва и создает его компрессию - давление, идентичное тому, которое возникает при реальных патологиях, например, при межпозвонковой грыже.

Благодаря этому инновационному подходу ученые могут с высокой точностью моделировать состояние компрессии нервных окончаний и оценивать эффективность различных методов лечения. Новый способ открывает широкие перспективы для поиска оптимальных путей восстановления здоровья пациентов со сложными заболеваниями позвоночника.