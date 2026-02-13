Выявлен новый фактор риска распространенного вида рака

Генетическая предрасположенность может играть не меньшую роль в развитии рака эндометрия, чем ожирение. К такому выводу пришли ученые, чье исследование опубликовано в журнале BMC Medicine.

Рак эндометрия — одно из наиболее распространенных гинекологических онкологических заболеваний. За последние 25 лет число случаев значительно выросло, особенно среди женщин 25–44 лет. Традиционно главным фактором риска считалось ожирение. Однако анализ данных более чем 129 тысяч женщин показал: даже при «здоровом» индексе массы тела женщины с высокой генетической предрасположенностью заболевают в два раза чаще.

Особенно высок риск у тех, у кого сочетаются оба фактора — неблагоприятный генетический профиль и ожирение. В этом случае вероятность развития заболевания возрастает почти в пять раз. При этом исследователи подчеркивают: генетический риск и масса тела действуют независимо друг от друга.

По мнению авторов, эти данные могут изменить подход к скринингу. До сих пор генетическое тестирование применялось в основном при редких наследственных синдромах. Новые результаты показывают, что учитывать генетическую предрасположенность стоит гораздо шире, в том числе у женщин с нормальным весом, которые ранее не входили в группу повышенного риска.