Стало известно, что влияет на возникновение редких генетических болезней

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН выяснили, как уровень рибосом в человеческих клетках влияет на эффективность синтеза отдельных белков. Полученные данные помогают понять процесс развития редких генетических заболеваний и разработать новые подходы к их лечению, сообщили ТАСС в пресс-службе института.

Рибосомы - это своеобразные "мини заводы" внутри клетки. Они собирают белки из аминокислот. Чтобы знать, какой именно белок нужно сделать, рибосомы "считывают" инструкцию с молекул матричной РНК. Эта инструкция записана особым кодом из четырех "букв" - нуклеотидов (A, G, C и U). Матричная РНК, в свою очередь, копирует нужную информацию из генов.

"Исследователи искусственно понизили в клетках уровень одного из белков рибосомы. Далее они проследили, как в таких условиях изменился набор матричных РНК, связанных с рибосомами. Оказалось, что в условиях конкуренции за связывание с рибосомами преимущество имеют более длинные и многокопийные матричные РНК с низким содержанием в своем составе нуклеотидов G и C", - рассказали в пресс-службе.

Выяснилось также, что матричные РНК с противоположными характеристиками проигрывают конкуренцию, то есть кодируемых ими белков синтезируется меньше обычного. Диагностика и лечение рибосомапатий, генетических заболеваний, вызванных дефицитом рибосом (например, анемия Даймонда-Блэкфена), и некоторых видов онкологических заболеваний, при которых нарушена работа рибосом, сопряжены с большими сложностями. Проведенное учеными исследование будет способствовать их преодолению.