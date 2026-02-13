Какие виды спорта продлевают жизнь

Помимо общего объёма, важно и разнообразие видов нагрузки. Международная группа учёных выявила чёткую связь между регулярными занятиями спортом, разнообразием активностей и снижением риска преждевременной смерти.

В течение более чем 30 лет наблюдений за участниками (70 725 женщин и 40 742 мужчин) было зафиксировано 38 847 смертей. По словам авторов, практически все виды физической активности в свободное время, за исключением плавания, были связаны с более низким уровнем смертности от всех причин. Наибольший защитный эффект показали такие активности, как ходьба (снижение риска на 17%), теннис или сквош (15%), а также силовые тренировки, гребля и бег (по 13-14%).

Учёные подчёркивают, что самое полезное — не просто много двигаться, а заниматься разными видами активности. У людей, которые регулярно практиковали несколько разных спортивных занятий (например, ходьба, теннис, силовые), общий риск смерти снижался на 19%. Вероятность умереть от болезней сердца, рака или заболеваний дыхательной системы снижался на 13-41%.

Этот «эффект разнообразия» работал даже у тех, чей общий уровень нагрузки был не самым высоким.

Исследование опубликовано в BMJ Medicine.