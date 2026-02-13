Выяснено, как ожирение влияет на риск тяжелого течения инфекций

Международное исследование, опубликованное в журнале The Lancet, показало, что у людей с ожирением риск смертельного или несмертельного тяжелого течения инфекции на 70% выше, чем у людей с нормальным весом.

Ученые из Финляндии и Великобритании проанализировали данные более 547 тысяч взрослых из финских когорт и Британского биобанка и установили устойчивую связь между ожирением и тяжестью инфекционных заболеваний, - сообщает Medscape.

За средний период наблюдения около 13 лет у участников с избыточной массой тела значительно чаще регистрировались случаи госпитализации и летальных исходов от инфекций самого разного происхождения – вирусных, бактериальных, грибковых и паразитарных, включая пневмонию, инфекции мочевыводящих путей и SARS-CoV-2.

Риск повышался пропорционально степени ожирения: при индексе массы тела 40 и выше вероятность тяжелого течения инфекции увеличивалась в 2,7–3 раза по сравнению с людьми нормального веса. Связь сохранялась независимо от возраста, пола, наличия диабета или метаболического синдрома, а также измерялась не только по ИМТ, но и по окружности талии.

Исключение составили туберкулез и ВИЧ, где связь с ожирением оказалась нелинейной – исследователи объяснили это обратной причинно-следственной зависимостью: при этих заболеваниях потеря веса часто сопутствует прогрессированию болезни.

На основе глобальных данных ученые предположили, что ожирение может быть фактором, способствующим каждой десятой смерти от инфекционных заболеваний в мире. По их оценкам, снижение распространенности ожирения позволило бы предотвратить от 9% до 11% таких смертей, а во время пандемии COVID-19 эта доля достигала 15%.

При этом авторы исследования подчеркнули необходимость осторожной интерпретации статистики, особенно в странах с ограниченными возможностями для сбора медицинских данных.