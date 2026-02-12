Исследователи открыли уникальное антитело к ВИЧ

Международный коллектив медиков открыл ранее неизвестное антитело к ВИЧ, которое способно нейтрализовать множество штаммов вируса иммунодефицита и чья эффективность не зависит от структуры самой изменчивой части оболочки патогена. Оно послужит основой для новых комбинированных терапий и вакцин от ВИЧ, сообщила пресс-служба Кельнского университета.

"Участок V3 в оболочке ВИЧ давно рассматривается как "ахиллесова пята" вируса, однако до настоящего времени ее удавалось лишь частично использовать при разработке вакцин и терапий. Открытие антитела 007 демонстрирует то, что этот участок можно атаковать значительно более "универсальным" способом, чем считалось возможным в прошлом, что открывает новые перспективы по разработке вакцин", - заявил научный сотрудник Кельнского университета Лутц Гизельман, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают медики, почти все разрабатываемые вакцины от ВИЧ нацелены на выработку антител к определенному сегменту оболочки вируса иммунодефицита, так называемого V3-гликана, чья структура почти не различается у разных вариаций патогена. Антитела к данному "стройблоку" оболочки ВИЧ через некоторое время начинают вырабатываться организмом тех носителей иммунодефицита, чей иммунитет необычно хорошо сопротивляется атакам вируса.

По словам исследователей, данные антитела эффективно нейтрализуют схожие штаммы ВИЧ, однако при этом они быстро теряют эффективность при появлении мутаций в структуре самой изменчивой части V3-гликана. Это ограничивает их терапевтическое применение и заставляет ученых искать альтернативные "мишени" для антител и вакцин от вируса иммунодефицита. Медики сделали большой шаг к этому при изучении проб крови, собранных среди 2,5 тыс. носителей ВИЧ, проживающих в Танзании.

В образцах плазмы одного из местных жителей исследователи обнаружили антитело, которое соединялось со всеми 12 ключевыми вариациями вируса, циркулирующими в мире, и нейтрализовало их с 99% уровнем эффективности. Данная уникальная молекула, получившая имя 007, соединялась с ранее неизученным регионом в структуре V3-гликана, чьи взаимодействия с данным антителом не меняются при появлении мутаций в изменчивых частях этого сегмента оболочки ВИЧ.

Последующие опыты на мышах показали, что универсальность действия и необычная стойкость антитела 007 к мутациям были связаны с тем, что оно соединяется не только с участком V3, но и с еще одним гликаном V1. Это делает его перспективным кандидатом на роль основы для комбинированных средств от ВИЧ-инфекции, атакующих сразу несколько уязвимых точек в оболочке вируса, а также базой для создания высокоэффективных вакцин от вируса иммунодефицита, подытожили медики.